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Захид Орудж: Близкородственные браки характерны для слаборазвитых стран

Захид Орудж: Близкородственные браки характерны для слаборазвитых стран Близкородственные браки более распространены в слаборазвитых странах.
Социальная защита
12 марта 2024 г. 13:09
Захид Орудж: Близкородственные браки характерны для слаборазвитых стран

Близкородственные браки более распространены в слаборазвитых странах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ), депутат Захид Орудж на общественных обсуждениях на тему родственных браков.

По его словам, близкородственные браки являются традиционными примерно для 20% населения планеты: "Они являются плодом невежества и характерны для слаборазвитых стран. К примеру, широко распространены родственные браки в Пакистане и Индии".

З.Орудж также подчеркнул, что подобные браки встречаются не только среди бедных слоев общества, но и среди богатых, которые не хотят оставлять наследство чужим людям.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: Qohum evliliyi daha çox savadsız cəmiyyətlərdə geniş yayılıb

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