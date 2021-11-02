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Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека

Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека "Примерно 70% дел, находящихся в производстве суда, - это обращения в связи с выходом на пенсию по возрасту. Эти дела передаются в суд".
Социальная защита
2 ноября 2021 г. 12:52
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
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"Примерно 70% дел, находящихся в производстве суда, - это обращения в связи с выходом на пенсию по возрасту. Эти дела передаются в суд".

Как сообщает Report, об этом директор центрального филиала по работе с судебными спорами Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Абузар Муталлимов сказал на "Социальном часе".

По его словам, большинство людей в таком возрасте работали до распада Советского союза: "Эти рабочие места уже не существуют. Гражданин предъявляет трудовую книжку, однако проверить ее на месте невозможно. Порой граждане вносят правки в трудовые книжки, и с этим ведется серьезная борьба. Другая проблема – несвоевременное предоставление информации о скончавшемся пенсионере. Родственники не забирают свидетельство о смерти, и это означает, что они продолжают получать трудовую пенсию умершего человека. Бывают факты, когда в течение 6 месяцев или года с пенсионной карты умершего человека снимаются средства".

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Версия на английском языке Some in Azerbaijan conceal relatives' death to get their pensions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qohumları ölən şəxslə bağlı məlumatları gizlədərək bir il pensiyasını alıblar

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