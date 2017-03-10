В Милли Меджлисе на обсуждение вынесен законопроект, запрещающий курение в общественных местах

© Courtesy İmage

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном заседании парламентского комитета по правам человека, по труду и социальной политике на обсуждение вынесли законопроект "Об ограничении использования табачных изделий".

Как сообщает Report, проинформировав о новом проекте, председатель комитета Хады Раджабли сказал, что при его подготовке воспользовались опытом Турции и России.

По его словам, работы над законопроектом ведутся уже 10 лет: "Проект определяет правовые основы охраны здоровья населения Азербайджана, пропаганду здорового образа жизни, развития и здорового роста детей и молодежи, профилактики пристрастия к вредным привычкам, сокращения пагубного влияния употребления табачных изделий и табачного дыма на окружающую среду. Запретят курение в учреждениях здравоохранения, научных и образовательных учреждениях, музеях, библиотеках, кинотеатрах, театрах, цирковых зданиях, выставках и выставочных залах, залах, где проводятся спортивные соревнования, на концертах и пр. массовых мероприятиях, объектах торговли, социальных услуг и быта, административных зданиях авиа- и морских (речных) портов, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах (автостанциях) и автобусных остановках, международных и внутренних пассажирских перевозках, в автомобильном транспорте, используемом в пассажирской перевозке, лифтах многоэтажных зданий, комнатах общего пользования, детских площадках, в пределах пляжной зоны и пр. местах".

Х.Раджабли отметил, что запрет будет распространяться на учебные и воспитательные учреждения, их территории, учреждения здравоохранения, реабилитации, санаторно-курортные учреждения, рабочие места, рестораны, кафе, бары и другие объекты общепита (за исключением открытых мест), учреждения социальных услуг, отели, читальные залы, библиотеки, музеи и пр.

Запрет также коснется наземных и подземных пешеходных переходов, междугородних автобусов, такси, автобусов, действующих в районы и по международным маршрутам, вестибюлей станций метро, переходов, платформ и вагонов и пр. Нарушители будут привлекаться к административной, уголовной и гражданской ответственности.