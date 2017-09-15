В этом году в Азербайджане родились 1514 близнецов и 33 тройняшки

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ За 7 месяцев этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 82 380 новорожденных детей, это составляет 14,6 на каждые 1000 человек населения.

Как сообщили Report в Госкомстате, из родившихся детей 53,0% - мальчики, 47,0% - девочки.

Среди них 1514 близнецов и 33 тройняшки.

Кроме того, в январе-июле этого года в стране зарегистрировано 34 281 смертей, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения.

За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 32 864 брака и 8532 развода, что на каждые 1000 человек населения составляет соответственно 5,8 и 1,5.

В январе-июле этого года министерством внутренних дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы зарегистрировано 1782 человека, прибывших на постоянное проживание в Азербайджан, и 1002 человека, покинувших Азербайджан. Положительное миграционное сальдо составило 780 человек.