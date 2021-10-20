В Азербайджане свыше 57% безработных составляют женщины

"Одной из сфер, где больше всего проявляется гендерное неравенство, является рынок труда. Количество безработных женщин в мире значительно больше, чем мужчин".

"Одной из сфер, где больше всего проявляется гендерное неравенство, является рынок труда. Количество безработных женщин в мире значительно больше, чем мужчин".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Азербайджана Муса Гулиев, выступая на конференции “Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин” в центральном штабе партии "Ени Азербайджан".

По его словам, среди экономически активного населения Азербайджана 51,8% мужчин и 48,2% женщин трудоустроены. 57,5% безработных составляют женщины: "В плане заработной платы тоже можно сказать о дискриминации труда женщин. В мире мужской труд оценивается в 1 доллар, а женский - в 77 центов. 77% неоплачиваемых рабочих часов, таких как работа по дому, ведение семейного хозяйства, уход за членами семьи, приходится на женщин.

Средняя зарплата женщин в Азербайджане составляет всего 63,3% от средней заработной платы мужчин. Этот показатель составляет 47,6% в сфере научно-технической деятельности, 59,2% в сфере финансовой и страховой деятельности, 63,8% в обрабатывающей промышленности, 63,9% в сфере здравоохранения и социальных услуг и 79% в сфере образования.

Несмотря на достаточную поддержку женского предпринимательства в стране, число женщин-предпринимателей по-прежнему в 3,7 раза меньше, чем мужчин. Если 836 679 мужчин занимаются индивидуальным предпринимательством, то занятых женщин в этой сфере - 225 858 человек.

Хочу привести несколько примеров по отдельным отраслям предпринимательства: мужчины в 25,3 раза больше женщин заняты в строительстве, в 4,8 раза в перерабатывающей промышленности, в 5,4 раза в сфере туризма и общественного питания, в 3,7 раза в сфере торговли и транспорта, в 1,8 раза в сфере здравоохранения и социальных услуг. И только в сфере образования занято в 1,8 раза больше женщин, чем мужчин".