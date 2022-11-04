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В Азербайджане повысят стипендии студентам

В Азербайджане повысят стипендии студентам Со следующего года стипендии студентов в Азербайджане будут повышены в среднем на 20%.
Социальная защита
4 ноября 2022 г. 17:35
В Азербайджане повысят стипендии студентам

Со следующего года стипендии студентов в Азербайджане будут повышены в среднем на 20%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

Министр также затронул вопрос индексации или увеличения пособий ветеранам войны: "Этот вопрос является одним из приоритетных для правительства Азербайджана. В целях поддержки инвалидов войны, семей шехидов, участников войны сумма пособий, выдаваемых в 2019 году, была увеличена примерно на 40%. В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 170 тысяч ветеранов войны. Мы организовали для них множество различных программ. За прошедший период в программу самозанятости вовлечены 21 тыс. участников войны и 8 800 инвалидов. 7 000 из них были трудоустроены посредством марафона занятости и различных инструментов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tələbələrin təqaüdləri artırılacaq

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