​Утверждены изменения в Миграционный кодекс

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона № 1207-IVQD от 24 февраля 2015 года Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабмину поручено подготовить и в течение трех месяцев представить президенту страны предложения, связанные с достижением соответствия законов Азербайджана и принятых президентом актов закону Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики", обеспечить в течение трех месяцев соответствие нормативно-правовых актов Кабмина данному закону и проинформировать президента страны, проконтролировать соответствие данному закону нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти, в течение пяти месяцев проинформировать президента об исполнении данного распоряжения, а также решить другие исходящие из данного закона вопросы.

Министерство юстиции должно обеспечить и проинформировать Кабинет министров о соответствии актов нормативного характера и нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти закону "О внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики".

Статья 1. В статье 21.2 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2013, № 7, статья 797; 2014, № 11, статьи 1351; 1357; закон Азербайджанской Республики от 16 декабря 2014 года номер 1143-IVQD) слова "информационный ресурс, почта" заменить словами "информационный ресурс".

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.