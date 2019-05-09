​Стало известно имя продававшего попкорн юноши

Стало известно имя юноши, продававшего попкорн в подземном переходе на площади "Азнефть".

Как сообщает Report, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

"Только что мне позвонил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов. Он сказал, что по поручению руководства министерства образования этот юноша был найден.

Его зовут Исрафил Вугар оглу Сейфуллаев, он родился в ноябре 2002 года в селе Гюнешли Билясуварского района. В 2017 году окончил IX класс. В настоящее время живет в Бинагади, не учится.

Несмотря на неоднократные попытки дозвониться до юноши, его телефон не работает.

Если парень пожелает, ему будет предложено место в профучилище, после обучения в котором он сможет найти постоянную работу", - добавил А.Мирзазаде.

Ранее депутат Расим Мусабеков выразил недовольство продажей попкорна в подземном переходе на площади "Азнефть". По его словам, продававший его юноша уклонялся от уплаты налогов, а в переходе сильно пахло попкорном. В результате, парню запретили продавать попкорн, аппарат вынесли с территории.