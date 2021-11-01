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Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане

Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.
Социальная защита
1 ноября 2021 г. 09:57
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
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Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в этом году в Азербайджане.

Report представляет топ-10 имен, которыми назвали детей.

За девять месяцев текущего года самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али. В течение года этим именем названы 1299 детей.

1243 мальчика были названы именем Юсиф, 1239 - Гусейн, 1189 - Угур, 886 - Мухаммед, 790 - Омар, 692 - Мурад, 591 - Рауль, 553 - Тунар и 552 - Айхан.

Популярное среди новорожденных девочек имя Захра в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1312 девочек.

1041 девочку назвали Зейнаб, 985 - Марьям, 951 - Айлин, 931 - Фатима, 887 - Мяляк, 777 - Нилай, 767 - Нурай, 666 - Инджи и 598 - Медина.

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Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
Названы популярные имена для новорожденных в этом году в Азербайджане
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