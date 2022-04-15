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Создается портал по продаже жилья, предназначавшегося для бывших вынужденных переселенцев

Создается портал по продаже жилья, предназначавшегося для бывших вынужденных переселенцев Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана готовит портал по продаже неиспользуемого жилья, построенного для бывших вынужденных переселенцев.
Социальная защита
15 апреля 2022 г. 10:58
Создается портал по продаже жилья, предназначавшегося для бывших вынужденных переселенцев

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана готовит портал по продаже неиспользуемого жилья, построенного для бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили Report в министерстве, юридические и физические лица, желающие приобрести жилье, получат доступ к порталу в режиме реального времени посредством Единой системы доступа - ASAN Login.

После прохождения регистрации на портале, будет создан электронный кабинет, где будут размещаться уведомления о продажах квартир и информация о продаваемых квартирах (адрес, количество этажей в здании, этаж квартиры, номер квартиры, площадь, количество комнат т.д.).

Квартиры, которые планируется продать, являются неиспользуемым жильем в многоквартирных домах, построенных по заказу Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселках Рамана, Умуд, Ходжасан Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, и в многоквартирных домах, строительство которых продолжается в Абшеронском районе и в поселке Кюрдаханы Баку.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilən, istifadəsiz mənzillərin satışı portalı hazırlanır

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