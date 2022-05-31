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Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева навестили московский детский дом 

Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева навестили московский детский дом  Представительство Фонда Гейдара Алиева в России в преддверии Дня защиты детей организовало кукольный спектакль театра Образцова «Аленький цветочек» в центре содействия семейному воспитанию «Наш дом», подарив детям-сиротам праздник.
Социальная защита
31 мая 2022 г. 09:35
Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева навестили московский детский дом 

Представительство Фонда Гейдара Алиева в России в преддверии Дня защиты детей организовало кукольный спектакль театра Образцова «Аленький цветочек» в центре содействия семейному воспитанию «Наш дом», подарив детям-сиротам праздник.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала о тесном сотрудничестве Фонда с детским домом: "Вице-президент фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации Лейла ханум Алиева неоднократно навещала здесь детей, устраивала для них праздники. Ребята из этого детдома не раз приезжали в Баку, в детский дом №1 азербайджанской столицы".

Директор центра содействию семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов отметил важность сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева: "Каждый праздник Фонд Гейдара Алиева в Москве традиционно в честь дня защиты детей устраивают нашим детям праздник. Мы счастливы, что у нас есть такие друзья, которые всегда рядом и приходят на помощь. Фонд с нами сотрудничает с приезда к нам в гости вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Мы дружим с Азербайджаном, с гражданами Азербайджана, которые живут в России, с детским домом №1 города Баку, куда наши ребята ездили в гости".

Также сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева порадовали детей сладостями и игрушками.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Moskvada uşaq evində olublar

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