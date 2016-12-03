SOCAR Ukraine проводит акцию в помощь детским домам и интернатам

Киев. 3 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine призывает своих клиентов присоединиться к их инициативе помощи детям, лишенным родительской опеки. Традиционно к Новому году SOCAR Ukraine передаст подарки в детские дома и интернаты.
Как заявили Report представители компании, всего 33 гривны стоит каждый подарок, который будет передан детям. Клиенты SOCAR имеют возможность принять участие в инициативе не только передав деньги, но и написать теплые слова и пожелания на открытках, которые тоже будут переданы детям.
Также SOCAR Ukraine предоставил список учреждений, в которые будут переданы подарки:
- Киевский областной центр социально-психологической реабилитации детей с.Сезенков "Родына"
- Центр социально-психологической реабилитации с. Копылов (Макаровский район)
- Васильковская специальная общеобразовательная школа-интернат І-ІІ ступеней
- Васильковское ПТУ-интернат для детей-сирот
- КЗ Житомирский областной специализированный БД для детей-сирот и детей, которые лишены родительской опеки
- Шевченковская ООШ-интернат І-ІІ ступеней Жовтневого района Николаевской области
- КЗ Днепропетровский ДБ-интернат
- Детское отделение психоневрологического интерната с. Скаржинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области.
В SOCAR Ukraine также заявили, что надеются пополнить этот список другими заведениями, в которых находятся дети, лишенные родительской опеки или дети с пороками развития.
News DepartmentАвтор новости
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