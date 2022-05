Сахиль Бабаев: Центрами DOST обслужено около 850 тысяч граждан

"За прошедший период услугами DOST воспользовались около 850 тысяч граждан. Уровень удовлетворенности граждан данными услугами составляет более 98 процентов".

"За прошедший период услугами DOST воспользовались около 850 тысяч граждан. Уровень удовлетворенности граждан данными услугами составляет более 98 процентов".

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, Государственный фонд социальной защиты в этом году принял участие в конкурсе "Международная премия за трансформацию государственного сектора", организованном iESE - The Public Sector Transformation of the United Kingdom, и был удостоен премии Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов за передовые методы и решения в поле развития. А на днях Фонд стал победителем очередного конкурса Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и был удостоен награды.