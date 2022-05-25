О нас

Председатель агентства: Не все компании предоставляют нам достоверный список вакансий

Председатель агентства: Не все компании предоставляют нам достоверный список вакансий "Не все компании в стране предоставляют нам достоверный список вакансий, потому что на данный момент нет базы данных. В то же время компании не доверяли государству. Но сейчас ситуация совершенно иная".
Социальная защита
25 мая 2022 г. 12:18
Председатель агентства: Не все компании предоставляют нам достоверный список вакансий

"Не все компании в стране предоставляют нам достоверный список вакансий, потому что на данный момент нет базы данных. В то же время компании не доверяли государству. Но сейчас ситуация совершенно иная".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что новая система уже обеспечивает возможность встречи соискателей с работодателями: "Таким образом, ищущий работу сможет ее найти в 95% случаев. Процесс будет происходить без человеческого фактора. Сегодня в стране уже можно определить количество профессий".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məşğulluq Agentliyinin sədri: "Şirkətlərin hamısı bizə doğru vakansiya siyahısı təqdim etmir"

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
NYT опубликовал фото- и видеодоказательства казни жителей Бучи
20 мая 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi