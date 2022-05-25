Председатель агентства: Не все компании предоставляют нам достоверный список вакансий

"Не все компании в стране предоставляют нам достоверный список вакансий, потому что на данный момент нет базы данных. В то же время компании не доверяли государству. Но сейчас ситуация совершенно иная".

"Не все компании в стране предоставляют нам достоверный список вакансий, потому что на данный момент нет базы данных. В то же время компании не доверяли государству. Но сейчас ситуация совершенно иная".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что новая система уже обеспечивает возможность встречи соискателей с работодателями: "Таким образом, ищущий работу сможет ее найти в 95% случаев. Процесс будет происходить без человеческого фактора. Сегодня в стране уже можно определить количество профессий".