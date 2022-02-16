Повышены пенсии работающих пенсионеров

Повышены пенсии работающих пенсионеров.

Повышены пенсии работающих пенсионеров.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В 2021 году Государственный фонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения путем перерасчета повысил пенсию 1 307 человек, проработавших после назначения пенсии по возрасту не менее шести лет и продолжающих работать : "Согласно закону "О трудовых пенсиях", если человек продолжает работать после назначения пенсии по возрасту, то каждые шесть лет (72 месяца) к его пенсии прибавляется накопленная на его счету сумма соцстрахования, разделенная на 72. Это в свою очередь служит более полному обеспечению интересов работающих пенсионеров, стимулированию интереса к участию в системе социального страхования тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию".