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Повышены пенсии работающих пенсионеров 

Повышены пенсии работающих пенсионеров  Повышены пенсии работающих пенсионеров.
Социальная защита
16 февраля 2022 г. 12:08
Повышены пенсии работающих пенсионеров 

Повышены пенсии работающих пенсионеров.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В 2021 году Государственный фонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения путем перерасчета повысил пенсию 1 307 человек, проработавших после назначения пенсии по возрасту не менее шести лет и продолжающих работать : "Согласно закону "О трудовых пенсиях", если человек продолжает работать после назначения пенсии по возрасту, то каждые шесть лет (72 месяца) к его пенсии прибавляется накопленная на его счету сумма соцстрахования, разделенная на 72. Это в свою очередь служит более полному обеспечению интересов работающих пенсионеров, стимулированию интереса к участию в системе социального страхования тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию".

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Версия на азербайджанском языке İşləyən pensiyaçıların təqaüdləri artırılıb

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