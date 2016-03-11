​По случаю праздника Новруз в Национальном парке будет фейерверк

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По случаю Новруз байрамы 19 марта в Национальном парке на государственном уровне будут организованы праздничное мероприятие и всенародные гуляния.

Для проведения праздничных мероприятий на высоком уровне в тот же день в 22:00 ожидается грандиозный фейерверк.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В столичной мэрии заявили, что в "Илахыр чершенбе" 15 марта в 19:00 напротив Азербайджанского государственного национального драматического театра в новом Городском центральном парке за Дворцом Гейдара Алиева будет организован праздничный карнавал, принесенным из Атешгях пламенем разожгут костер. Организуют также концерт и фейерверк.