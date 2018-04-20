Оставшимся без жилья семьям на Баилове перевели деньги на счета

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Единовременная материальная помощь, предназначенная 6-ти семьям, чьи дома на Баилове были разрушены, переведена на их счета.

Как сообщает Report, главы семей сегодня смогут снять эти средства со своих соответствующих банковских счетов.

Напомним, что Кабмином было принято решение о выплате в общей сложности разовой материальной помощи в размере 347 600 манатов, в том числе 1500 манатов за непригодные для эксплуатации предметы быта и 700 манатов за каждый квадратный метр для 2-х частично разрушившихся в результате произошедшего 10 февраля оползня на территории Джанубдере на Баиловском склоне Сабаильского района частных жилых домов общей площадью 182 кв. метра и 4-х полностью разрушившихся частных домов общей площадью 306 кв. метров.