ООН раскрыла статистику сотрудников, столкнувшихся с насилием на работе

Каждый пятый человек в 2021 году подвергался физическому, психологическому и сексуальному насилию на рабочих местах.

Каждый пятый человек в 2021 году подвергался физическому, психологическому и сексуальному насилию на рабочих местах.

Как передает американское бюро Report , об этом журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

По ее словам, доклад, подготовленный совместно Международной организацией труда (МОТ) и Фондом Lloyd's (LRF), основан на опросах почти 75 000 рабочих в возрасте 15 лет и старше из 121 страны.

"Было установлено, что больше всего случаев насилия и домогательств на рабочем месте зафиксировано в Северной и Южной Америке. Второе место по этому показателю занимает Африканский континент", - отметила С. Трембле.

Она подчеркнула, что лишь половина пострадавших в мире рассказали о случившемся, и это произошло только после того, как они перенесли более чем одну форму насилия и домогательств.

"Пострадавшие от насилия и домогательств люди в большинстве случаев заявляли, что не хотели рассказывать о случившемся из-за "опасения нанести ущерб своей репутации", а также из-за того, что посчитали жалобу "тратой времени". Согласно докладу, в целом 8,5% женщин и мужчин сообщили, что на работе они подвергались физическому насилию и домогательствам, 17,9% информировали о перенесенном ими психологическом насилии и домогательствах. Наибольшему риску подвергаются молодежь и мигранты. Молодые женщины в два раза чаще, чем молодые мужчины сталкиваются с насилием и домогательствами сексуального характера, а женщины-мигрантки - в два раза чаще, чем мужчины-мигранты. Более двух третей пострадавших сообщили, что испытывали насилие и домогательства на работе неоднократно", - добавила Стефани Трембле.