 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано количество потребляемой в Азербайджане свинины

    В прошлом году в стране произведено 674 тонны свинины

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане было потреблено 3 931 тонн свинины.

    Об этом Report сообщает на ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    В прошлом году в стране произведено 674 тонны свинины, было экспортировано 3 379 тонн свинины.

    На производство продуктов питания использовано 714 тонн свинины.

    Отметим, что в прошлом году произведено 99 385 тонн мяса птиц. В качестве продуктов питания использовано 100 371 тонн мяса птиц. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi