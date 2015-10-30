Обнародовано количество потребляемой в Азербайджане свинины

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане было потреблено 3 931 тонн свинины.

Об этом Report сообщает на ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В прошлом году в стране произведено 674 тонны свинины, было экспортировано 3 379 тонн свинины.

На производство продуктов питания использовано 714 тонн свинины.

Отметим, что в прошлом году произведено 99 385 тонн мяса птиц. В качестве продуктов питания использовано 100 371 тонн мяса птиц.