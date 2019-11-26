​Минтруда сделало предупреждение работодателям

Вопрос занятости, в особенности молодежи, является одним из важнейших вопросов для развития сферы труда в мире.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, на 1 сентября этого года было зарегистрировано 70 тыс. 900 безработных, из которых 35,3% - женщины.

Однако в рамках "Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 годы", общий уровень безработицы в стране планируется снизить до 4% к 2030 году, а также довести до минимума уровень безработицы среди женщин и молодежи.

Наряду с этим, как сообщили в министерстве, в стране ощущается крайняя необходимость в квалифицированной рабочей силе. В связи с этим, с начала ноября была сдана в пользование подсистема "Занятость" (MAS) Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, созданная в централизованной электронной информационной системе.

Основным преимуществом подсистемы является то, что она позволит обеспечить оперативность госслужб занятости в реальном времени, повысить доступность и эффективность для участников рынка труда, в целом повысить их роль на рынке труда. Подсистема имеет постоянно обновляемую базу данных, отражающую реальную картину вакансий, а также безработных и ищущих работу. Ежедневно проводится работа по занесению вакансий в электронную базу данных. На данный момент, база содержит более 15 тысяч вакансий.

Осуществление процесса поиска и трудоустройства граждан через электронную систему также позволяет обеспечить прозрачность, контроль и оперативность в данной области. В соответствии с законом "О занятости", работодатели должны в течение 5 рабочих дней внести в банк вакансий информацию о вакантных местах. Соискатели же, в свою очередь, по средствам портала E-sosial или e-gov.az могут зайти в подсистему "Занятость", ознакомиться с вакансиями, создать СV для подачи, выбрав подходящую вакансию из списка, подготовленного центром занятости.

Необходимо подчеркнуть, что работодатели, не представившие информацию о имеющихся у них вакансии в "Банк вакансий" подсистемы, будут оштрафованы в административном порядке.

Среди вакансий, включенных в подсистему "Занятость" преобладают такие специальности, как повар, гид, механик, оператор в различных областях, электрик, специалист по ИКТ, бухгалтер и т.д.

Точное число соискателей и безработных, воспользовавшихся услугой "Занятость" уточнить не удалось, так как пока их данные находятся на стадии обработки, однако, как сообщили в Минтруда, их возраст варьируется от 21-62 лет.

Эмилия Аббасова