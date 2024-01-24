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Министерство внутренних дел обратилось к водителям

Министерство внутренних дел обратилось к водителям Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Социальная защита
24 января 2024 г. 09:29
Министерство внутренних дел обратилось к водителям

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что из-за наблюдаемых на территории страны погодных условий сотрудники министерства перешли на усиленный режим работы.

"Просим водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий, не осуществлять без необходимости обгоны, избегать резких маневров и резкого торможения. Неопытным водителям не рекомендуется ездить в гололед", - говорится в сообщении.

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