Министерство внутренних дел обратилось к водителям

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что из-за наблюдаемых на территории страны погодных условий сотрудники министерства перешли на усиленный режим работы.

"Просим водителей выбирать скоростной режим в зависимости от дорожных и погодных условий, не осуществлять без необходимости обгоны, избегать резких маневров и резкого торможения. Неопытным водителям не рекомендуется ездить в гололед", - говорится в сообщении.