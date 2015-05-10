Мехрибан Алиева подарила автомобиль яслям в Баку - ФОТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/10 мая – в день 92-й годовщины со дня рождения великого лидера открылись после капитального ремонта и реконструкции ясли номер 1 в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report, в открытии яслей приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Было отмечено, что здание, построенное в 1930 году, долгие годы не ремонтировалось и пришло в непригодное состояние. В 2005 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева в яслях впервые были проведены ремонтные работы. А в октябре минувшего года при поддержке Фонда в здании начались капитальный ремонт и реконструкция. Здание яслей полностью обновлено, сооружена современная система вентиляции, заменены водные, газовые и электрические коммуникации, благоустроен приусадебный участок.

Первая леди Азербайджана ознакомилась со спальней, столовой, кабинетом медицинского обследования, лабораторией, комнатой физвоспитания в яслях. Детское воспитательное учреждение реконструировано с учетом всех стандартов, обеспечено современными кроватями и игрушками. Для эффективной организации досуга маленьких воспитанников установлены интересные развлекательные сооружения.

Первая леди Мехрибан Алиева поинтересовалась организацией службы здравоохранения в учреждении, а также здоровьем детей. Президент Фонда Гейдара Алиева была проинформирована о том, что здесь воспитываются 44 ребенка в возрасте до 3 лет, лишенных родительского попечения. Они регулярно проходят медицинское обследование, в настоящее время никаких проблем со здоровьем у них нет.

Президент Фонда Гейдара Алиева также коснулась вопроса продовольственного обеспечения в яслях, подчеркнула важность своевременного и здорового питания детей.

Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева остались довольны созданными в яслях условиями. Пожелав коллективу успехов, они подарили учреждению автомобиль.