Аппарат омбудсмена взял под контроль брак школьницы в Масаллы

Аппарат омбудсмена Азербайджана прокомментировал информацию о заключении брака с несовершеннолетней девушкой в ​​селе Теза Алвади Масаллинского района.

Аппарат омбудсмена Азербайджана прокомментировал информацию о заключении брака с несовершеннолетней девушкой в ​​селе Теза Алвады Масаллинского района.

Так, заведующая отделом по защите прав детей Аппарата омбудсмена Нигяр Агаева в ответ на запрос Report сообщила, что ее организация расследовала распространение информации о замужестве несовершеннолетней девочки в селе Теза Алвады Масаллинского района.

"Вопрос обсуждался с Исполнительной властью Масаллинского района, районным управлением полиции и районным отделом образования.

Аппарат омбудсмена провел просветительскую беседу с членами семьи ребенка, разъяснил им их права и обязанности, последствия раннего брака, подчеркнув важность продолжения образования ребенка.

Согласно поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, этот вопрос будет находиться на контроле Управления по защите прав детей", - отметила Н.Алиева.