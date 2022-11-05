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Warner Bros. Discovery хочет снять новые фильмы про Гарри Поттера

Warner Bros. Discovery хочет снять новые фильмы про Гарри Поттера Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сказал инвесторам, что стремится выпустить больше фильмов про Гарри Поттера, если британская писательница Джоан Роулинг даст согласие.
Шоу-бизнес
5 ноября 2022 г. 10:44
Warner Bros. Discovery хочет снять новые фильмы про Гарри Поттера

Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сказал инвесторам, что стремится выпустить больше фильмов про Гарри Поттера, если британская писательница Джоан Роулинг даст согласие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет", - приводит журнал слова Заслава. Исполнительный директор компании отмечает, что это возможно лишь с согласия Роулинг, сообщило издание.

Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли писательнице Джоан Роулинг всемирную известность. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров. Премьера первого из фильмов поттерианы состоялась осенью 2001 года.

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