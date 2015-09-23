Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в правила проведения конкурса "Евровидение".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, начиная с 2016-го года страны "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) и страна-хозяйка конкурса будут выступать в полуфиналах.

Правила впервые будут применены на конкурсе "Евровидение-2016" в Швеции.

Отметим, что ранее, страны "большой пятерки" и страна-хозяйка напрямую выходили в финал, минуя этап полуфиналов.