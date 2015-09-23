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    Внесены изменения в правила проведения конкурса "Евровидение"

    Страны большой пятерки и хозяйка конкурса Евровидение будут начинать борьбу за победу с полуфиналов

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в правила проведения конкурса "Евровидение".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Евровидения, начиная с 2016-го года страны "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) и страна-хозяйка конкурса будут выступать в полуфиналах.

    Правила впервые будут применены на конкурсе "Евровидение-2016" в Швеции.

    Отметим, что ранее, страны "большой пятерки" и страна-хозяйка напрямую выходили в финал, минуя этап полуфиналов.

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