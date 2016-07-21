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    В Италии начинаются съемки фильма о всемирно известном модельере

    Роль Джанни Версаче исполнит Антонио Бандерас

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Снимается фильм о всемирно известном модельере Джанни Версаче.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, съемки фильма, который повествует о жизни знаменитого модельера, убитого в 1997 году, начались в его родном городе в Реджо-ди-Калабрии. 

    Съемки фильма пройдут в нескольких городах Италии и в Майами, где был убит Дж.Версаче. 

    Известно, что режиссером выступит датчанин Билле Аугуст. Главную роль в фильме исполнит знаменитый актер Антонио Бандерас. 

    Выход фильма о Версаче планируется 2017 году - к 20-летию со дня смерти модельера. 

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