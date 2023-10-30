В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Пять ночей у Фредди"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus накануне праздника Хэллоуин прошел предпремьерный показ американского фильма ужасов "Пять ночей у Фредди".
Как сообщает Report, режиссер Эмма Тамми.
Фильм основан на известной видеоигре, созданной разработчиком Скоттом Коутоном, и рассказывает историю охранника Майка, который ночью работает в местном ресторане. Днем посетителей встречают роботы в костюмах различных животных: медведя, кролика, лисы. Однако, когда наступает темнота, аниматроники начинают вести себя странно и превращаются в безумных убийц, которые начинают преследовать Майка. Теперь ему в течение пяти дней нужно выяснить, что же этому послужило.
На мероприятии были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.