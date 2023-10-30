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В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Пять ночей у Фредди"

В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Пять ночей у Фредди" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus накануне праздника Хэллоуин прошел предпремьерный показ американского фильма ужасов "Пять ночей у Фредди".
Шоу-бизнес
30 октября 2023 г. 12:04
В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма Пять ночей у Фредди

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus накануне праздника Хэллоуин прошел предпремьерный показ американского фильма ужасов "Пять ночей у Фредди".

Как сообщает Report, режиссер Эмма Тамми. Роли в фильме исполнили Джош Хатчерсон, Элизабет Лэйл, Пайпер Рубио, Кэт Коннер Стерлинг, Мэри Стюарт Мастерсон и Мэттью Лиллард.

Фильм основан на известной видеоигре, созданной разработчиком Скоттом Коутоном, и рассказывает историю охранника Майка, который ночью работает в местном ресторане. Днем посетителей встречают роботы в костюмах различных животных: медведя, кролика, лисы. Однако, когда наступает темнота, аниматроники начинают вести себя странно и превращаются в безумных убийц, которые начинают преследовать Майка. Теперь ему в течение пяти дней нужно выяснить, что же этому послужило.

На мероприятии были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus”da "Freddi ilə beş gecə" filmi premyeradan öncə nümayiş olunub

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