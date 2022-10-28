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Умер один из основоположников рок-н-ролла

Умер один из основоположников рок-н-ролла Американский музыкант Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни.
Шоу-бизнес
28 октября 2022 г. 22:28
Умер один из основоположников рок-н-ролла

Американский музыкант Джерри Ли Льюис умер на 88-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил его публицист Рик Брэгг.

Джерри Ли Льюис стоял у истоков рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Чаком Берри, Литтл Ричардом и другими знаменитыми музыкантами.

В заявлении говорится, что последние годы жизни музыкант страдал от многочисленных болезней и травм, возникших в результате образа жизни, который он вел в молодости. "Врачи говорили, что он должен был умереть еще несколько десятилетий назад", - подчеркивает публицист.

Карьера Льюиса началась в Мемфисе, с записей на Sun Records в 1956 году. Владелец лейбла - Сэм Филлипс - рассчитывал вырастить нового Элвиса Пресли. Первым хитом певца стал сингл Crazy Arms (1956). Следующий хит Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (1957) стал визитной карточкой певца. Затем последовали также успешные Great Balls of Fire (1957), Breathless (1958), High School Confidential (1958).

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