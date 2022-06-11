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У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни

У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни Американский певец Джастин Бибер сообщил, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта.
Шоу-бизнес
11 июня 2022 г. 04:31
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни

Американский певец Джастин Бибер сообщил, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта.

Как передает Report, об этом передает Fox News.

Как сообщает телеканал, 28-летний музыкант выложил в своих соцсетях видео для фанатов, на котором показал, что правая сторона его лица парализована и он не может моргать правым глазом, двигать правой ноздрей и улыбаться боковой частью рта.

«Для тех, кто расстроен тем, что я отменил следующие шоу, я просто физически, очевидно, не в состоянии их делать», — сказал он.

Fox News отмечает, что синдром Рамзи-Ханта возникает из-за опоясывающего лишая, который поражает лицевой нерв возле ушей. Вирус может вызвать паралич лицевого нерва и потерю слуха.

Бибер добавил, что делает специальные упражнения для лица, чтобы вернуть его в нормальное состояние, а также поблагодарил своих фанатов за ожидание.

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