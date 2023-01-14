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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова в возрасте 79 лет.
Шоу-бизнес
14 января 2023 г. 16:09
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова в возрасте 79 лет.

Как передает report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководство "Ленкома".

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", - заявил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

В кино Чурикова дебютировала в 1960 году, когда еще училась в институте. Она исполнила роль школьницы Райки в антирелигиозной картине "Тучи над Борском". Еще через три года актриса появилась в эпизоде в картине Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

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