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    Музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

    Альбом Ширана Divide получил статус платинового в 36 странах

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Британский автор-исполнитель Эд Ширан признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада, опубликованного в понедельник на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

    Согласно докладу, альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в прошлом году и получил статус "платинового" в 36 странах. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You. 

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