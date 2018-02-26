Музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Британский автор-исполнитель Эд Ширан признан самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада, опубликованного в понедельник на сайте Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Согласно докладу, альбом Ширана Divide стал самым продаваемым в прошлом году и получил статус "платинового" в 36 странах. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You.