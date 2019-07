Людей экстренно эвакуировали с концерта Дженнифер Лопес - ВИДЕО

Американской певице Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что исполнительница выразила сожаление из-за произошедшего и призналась, что она «расстроена и опустошена». Собой произошел из-за того, что в районе загорелся трансформатор. В этот момент Лопес ждала выхода на сцену. Позднее она рассказала, что всех медленно и спокойно эвакуировали. Она пообещала выступить перед теми, кто купил билет на ее шоу.

The power is out in NYC and at MSG. Heartbroken to say tonight’s show is cancelled. We will reschedule. Love you all!!! Stay safe! ❤️ #ItsMyPartyTour pic.twitter.com/QHzaXYLdoy