Forbes назвал самого прибыльного актера года

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Американский журнал Forbes признал Криса Эванса самым прибыльным для студий актером 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за каждый доллар, потраченный на гонорар артисту, создатели картин получают 135,8 доллара.

Эванс известен ролью Капитана Америки в фильмах "Мстители", "Первый мститель", "Первый мститель: Другая война" и "Первый мститель: Противостояние".

Высокие строчки в рейтинге заняли также Крис Пратт, Скарлетт Йохансcон, Мила Кунис, Вин Дизель, Дженнифер Энистон, Бен Аффлек, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дженнифер Лоуренс.