Disney выпустит сериал по вселенной "Индианы Джонса"

Киностудия Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов "Индиана Джонс" для своей стриминговой платформы Disney+.

Киностудия Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов "Индиана Джонс" для своей стриминговой платформы Disney+.

Как передает Report, об этом сообщает издание Variety.

Согласно информации издания, Disney в настоящее время изучает ряд вариантов продолжения франшизы, что может означать создание других сериалов и новых фильмов. Авторы идеи сейчас ищут сценариста, поэтому подробности сюжета отсутствуют.

Фильм должен выйти в июне 2023 года и будет первым фильмом франшизы об археологе, снятый не Стивеном Спилбергом, а Джеймсом Мэнголдом.