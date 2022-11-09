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Disney выпустит сериал по вселенной "Индианы Джонса"

Disney выпустит сериал по вселенной "Индианы Джонса" Киностудия Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов "Индиана Джонс" для своей стриминговой платформы Disney+.
Шоу-бизнес
9 ноября 2022 г. 10:35
Disney выпустит сериал по вселенной Индианы Джонса

Киностудия Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов "Индиана Джонс" для своей стриминговой платформы Disney+.

Как передает Report, об этом сообщает издание Variety.

Согласно информации издания, Disney в настоящее время изучает ряд вариантов продолжения франшизы, что может означать создание других сериалов и новых фильмов. Авторы идеи сейчас ищут сценариста, поэтому подробности сюжета отсутствуют.

Фильм должен выйти в июне 2023 года и будет первым фильмом франшизы об археологе, снятый не Стивеном Спилбергом, а Джеймсом Мэнголдом.

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