91-летней вдове Шона Коннери грозят тюрьма и многомиллионный штраф

Мишелин Рокбрюн свою вину отрицает и обвинения называет нонсенсом

91-летней вдвое актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн могут грозить тюремное заключение и штраф в размере 27 млн долларов США по делу о налоговом мошенничестве.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

Испанские власти намерены предъявить Рокбрюн обвинительное заключение. Ранее прокуроры из Испании пытались передать властям Багамских островов, где проживает Рокбрюн, официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и суда, но ответа не получили.

Вдову Коннери подозревают в причастности к налоговым нарушениям вокруг принадлежавшего супругам особняка в Марбелье. В 1999 году дом продали, а на его месте в обход закона построили многоквартирный дом. После этого к тюремному заключению были приговоры адвокаты Шона Коннери и мэр Марбельи. Мишелин Рокбрюн свою вину отрицает и обвинения называет нонсенсом.