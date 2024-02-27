В 2023 году Саудовскую Аравию посетили более 15 тыс. паломников из Азербайджана

Число прямых авиарейсов между Баку и городами Саудовской Аравии выросло до 20 в неделю. Рад сообщить об увеличении количества рейсов, выполняемых лоукостером Flynas по маршруту Баку-Джидда. Число рейсов увеличено с трех до семи в неделю, то есть более 80

Число прямых авиарейсов между Баку и городами Саудовской Аравии выросло до 20 в неделю. Рад сообщить об увеличении количества рейсов, выполняемых лоукостером Flynas по маршруту Баку-Джидда. Число рейсов увеличено с трех до семи в неделю, то есть более 80 рейсов в месяц. Мы ожидаем, что эта инициатива позволит большему количеству паломников из Азербайджанской Республики посетить две Священные мечети и побывать в других регионах Королевства.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил находящийся с визитом в Баку министр по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфик бен Фаузан Аль Рабиа.

Министр отметил, что совместные скоординированные усилия государственных организаций и частного сектора способствовали увеличению числа паломников из Азербайджанской Республики, которое в 2023 году составило 15 тысяч 380 человек.

"В настоящее время в сотрудничестве с рядом государственных учреждений и частных компаний мы работаем над тем, чтобы сделать исторические места, памятники и другие территории, связанные с жизнью Пророка, доступными и благоустроенными для посещения. Сегодня у меня состоялась плодотворная и конструктивная встреча с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Мы обсудили ряд инициатив и мер, чтобы использовать все возможности для упрощения процедур для большего количества паломников и гостей из Азербайджанской Республики, посещающих нашу страну.

Приглашаю азербайджанских собратьев посетить Королевство Саудовская Аравия, совершить паломничество к мусульманским святыням, побывать в двух Священных мечетях, ознакомиться с историческими и культурными памятниками, насладиться разнообразием природы и богатством культуры Саудовской Аравии. Да пребудет с вами Всевышний, его милость и благословение!", – сказал министр Тауфик бен Фаузан Аль Рабиа.