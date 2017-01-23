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    Сиявуш Гейдаров: При необходимости внутри и вокруг мест поклонения могут быть установлены камеры видеонаблюдения

    В Азербайджане в некоторых местах поклонения, мечетях внутри помещений установлены камеры безопасности

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Ссылаясь на опыт некоторых стран, в целях безопасности при необходимости внутри и вокруг мест поклонения могут быть установлены камеры видеонаблюдения".

    Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

    По его словам, это исходит из того, что в некоторых странах в местах поклонения совершаются теракты или же попытки совершения терактов: "С этой точки зрения, в случае необходимости и с целью безопасности, это разрешается. В некоторых местах поклонения, мечетях Азербайджана внутри и вокруг помещений установлены камеры безопасности".

    С.Гейдаров сказал, что установка камер и контроль за ними производится соответствующей структурой МВД по заказу Управления мусульман Кавказа. 

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