Сиявуш Гейдаров: При необходимости внутри и вокруг мест поклонения могут быть установлены камеры видеонаблюдения

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Ссылаясь на опыт некоторых стран, в целях безопасности при необходимости внутри и вокруг мест поклонения могут быть установлены камеры видеонаблюдения".

Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, это исходит из того, что в некоторых странах в местах поклонения совершаются теракты или же попытки совершения терактов: "С этой точки зрения, в случае необходимости и с целью безопасности, это разрешается. В некоторых местах поклонения, мечетях Азербайджана внутри и вокруг помещений установлены камеры безопасности".

С.Гейдаров сказал, что установка камер и контроль за ними производится соответствующей структурой МВД по заказу Управления мусульман Кавказа.