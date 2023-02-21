Председатель УМК проинформировал участников международной конференции о ситуации на Лачынской дороге

В столице Португалии - городе Лиссабоне - состоялась очередная, 28-я сессия совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID.

В столице Португалии - городе Лиссабоне - состоялась очередная, 28-я сессия совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК), в сессии принял участие председатель УМК Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, который является членом Совета с 2017 года.

По предложению председателя УМК полномочия новоназначенного председателя и заместителя председателя Совета единогласным голосованием были продлены до конца текущего года.

Выступая с основным докладом на сессии, шейхульислам рассказал о деятельности Центра за прошедший период и задачах, стоящих перед ним после переноса штаб-квартиры KAICIID в Португалию.

Председатель УМК рассказал о событиях, происходящих в регионе Южного Кавказа, в частности, в нашей стране, осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Тегеране, которая привела к гибели сотрудника посольства, а также рассказал о ситуации на Лачынской дороге. Он подчеркнул, что выдвинутые против нашей страны обвинения являются ложью и клеветой и довел до сведения участников азербайджанские реалии.

После пандемии COVID-19, а также переноса штаб-квартиры KAICIID из Вены в Лиссабон, это была первая встреча совета директоров KAICIID в Португалии.