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Милих Евдаев: Азербайджан никогда не посягал на чужие территории

Милих Евдаев: Азербайджан никогда не посягал на чужие территории Азербайджан никогда не посягал на чужие территории, лишь освободил свои исторические земли от армянской оккупации.
Религия
15 ноября 2023 г. 12:55
Милих Евдаев: Азербайджан никогда не посягал на чужие территории

Азербайджан никогда не посягал на чужие территории, лишь освободил свои исторические земли от армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом сказал глава религиозной общины горских евреев Баку Милих Евдаев на конференции на тему "Политика Гейдара Алиева: толерантность" в Баку.

Евдаев напомнил, что ни одна небесная религия не допускает агрессию и насилие.

"Религия считает позволительным освобождение страной собственных земель от оккупации военным путем. Мы не посягали на чужие территории, мы лишь освободили свои исторические земли", - сказал Евдаев.

Он отметил, что азербайджанский народ всегда относился с уважением к представителям различных религиозных общин, защищал их права на свободное вероисповедание.

"Азербайджанский народ защищал горских евреев на протяжении веков. Наша община в свою очередь всегда разделяла и радости, и скорбь азербайджанского народа", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Milix Yevdayev: "Biz başqa torpaqlara göz dikməmişik, öz torpaqlarımızı azad etmişik"

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