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Месяц Мухаррам начнется 19 июля

Месяц Мухаррам начнется 19 июля В этом году месяц Мухаррам начнется 19 июля.
Религия
2 июня 2023 г. 15:21
Месяц Мухаррам начнется 19 июля

В этом году месяц Мухаррам начнется 19 июля.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Отмечается, что первый день месяца Мухаррам придется на 19 июля по григорианскому календарю, а 10-е число месяца Мухаррам - день Ашура - на 28 июля.

17 августа месяц Мухаррам завершится и начнется месяц Сафар.

Напомним, что в месяц Мухаррам траурные церемонии проводятся в связи с кончиной внука пророка Мухаммеда Имама Хусейна и членов его семьи. Они были убиты в 61-м году по календарю хиджры.

В первые два месяца календаря хиджры (месяцы Мухаррам и Сафар) в большинстве регионов Азербайджана не проводятся свадьбы.

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Версия на азербайджанском языке Məhərrəm ayı iyulun 19-da başlayacaq

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