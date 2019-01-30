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    Аллахшукюр Пашазаде встретился с азербайджанцами России

    Шейхульислам заявил, что постоянно держит в центре внимания вопрос касательно мечети

    Москва. 30 января. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Москве председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в посольстве Азербайджана в России с азербайджанцами. 

    Как сообщает российское бюро Report, сначала были возложены цветы к барельефу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. 

    На встрече с представителями азербайджанских общин посол Полад Бюльбюльоглу поприветствовал шейхульислама в посольстве Азербайджана. П.Бюльбюльоглу затронул происходящие в последнее время проблемы вокруг азербайджанской мечети в Москве, заявил о проведении в дальнейшем обсуждений для поисков решения. 

    В свою очередь, А.Пашазаде сказал, что постоянно держит в центре внимания вопрос касательно мечети: "До приезда в Москву я обратился к Патриарху России Кириллу и мэру города Сергею Собянину. Сегодня на встрече с Патриархом Кириллом я попросил выделить азербайджанцам земельный участок для строительства мечети. Думаю, что все, что происходит, к лучшему. Вместе с послом мы обещаем вам, что сделаем все возможное для решения вопроса". 

    Встреча продолжилась взаимными обсуждениями. 

    Игбал Рустамов 

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