Аллахшукюр Пашазаде встретился с азербайджанцами России

Москва. 30 января. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Москве председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в посольстве Азербайджана в России с азербайджанцами.

Как сообщает российское бюро Report, сначала были возложены цветы к барельефу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

На встрече с представителями азербайджанских общин посол Полад Бюльбюльоглу поприветствовал шейхульислама в посольстве Азербайджана. П.Бюльбюльоглу затронул происходящие в последнее время проблемы вокруг азербайджанской мечети в Москве, заявил о проведении в дальнейшем обсуждений для поисков решения.

В свою очередь, А.Пашазаде сказал, что постоянно держит в центре внимания вопрос касательно мечети: "До приезда в Москву я обратился к Патриарху России Кириллу и мэру города Сергею Собянину. Сегодня на встрече с Патриархом Кириллом я попросил выделить азербайджанцам земельный участок для строительства мечети. Думаю, что все, что происходит, к лучшему. Вместе с послом мы обещаем вам, что сделаем все возможное для решения вопроса".

Встреча продолжилась взаимными обсуждениями.

Игбал Рустамов