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Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты в Азербайджан

Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты в Азербайджан Председатель управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты Стюарта Адамса в Азербайджан.
Религия
1 марта 2023 г. 11:47
Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты в Азербайджан

Председатель управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде пригласил президента сената Юты Стюарта Адамса в Азербайджан.

Как сообщает Report, азербайджанская делегация во главе с шейх уль-исламом А.Пашазаде находится с официальным визитом в американском штате Юта.

В визите, организованном по приглашению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга, принимают участие исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов, зампредседателя Госкомитента по работе с религиозными структурами Сахиб Нагиев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианский религиозной общины Роберт Мобили, апостольский префект Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и др.

Целью визита является агитация толерантности, религиозной терпимости, норм сосуществования между различными конфессиями и их носителями, которые сложились и развились в Азербайджане, а также поиск новых возможностей для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В первый день визита делегация посетила высший законодательный орган штата Юта – Сенат, где состоялась встреча с президентом и главным исполнительным директором Фонда Стирлинга Эдвардом Рове. Э.Рове отметил, что хорошо знаком с Азербайджаном, и высоко оценил совместную деятельность различных религиозных общин нашей страны, благоприятные условия, созданные для них государством, и эффективную деятельность Управления мусульман Кавказа и госорганов в этой сфере. Он подчеркнул, что схожесть между Азербайджанской Республикой и штатом Юта с точки зрения толерантности сближает наши народы и является примером для мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAllahşükür Paşazadə Yuta Senatının prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

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