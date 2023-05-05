Закир Ибрагимов: Потенциал Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для горнодобывающей промышленности Азербайджана

Потенциал освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для развития горнодобывающей промышленности Азербайджана.

Потенциал освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для развития горнодобывающей промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, ввод в эксплуатацию рудных месторождений, расположенных в этом регионе, будет способствовать значительному увеличению доли горнодобывающего сектора в промышленности.

Ибрагимов подчеркнул, что AzerGold продолжит проводить политику в этом направлении, мобилизуя все свои ресурсы.