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Закир Ибрагимов: Потенциал Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для горнодобывающей промышленности Азербайджана

Закир Ибрагимов: Потенциал Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для горнодобывающей промышленности Азербайджана Потенциал освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для развития горнодобывающей промышленности Азербайджана.
Промышленность
5 мая 2023 г. 12:54
Закир Ибрагимов: Потенциал Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для горнодобывающей промышленности Азербайджана

Потенциал освобожденных от оккупации территорий Карабаха и Восточного Зангезура открыл новую страницу для развития горнодобывающей промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

По его словам, ввод в эксплуатацию рудных месторождений, расположенных в этом регионе, будет способствовать значительному увеличению доли горнодобывающего сектора в промышленности.

Ибрагимов подчеркнул, что AzerGold продолжит проводить политику в этом направлении, мобилизуя все свои ресурсы.

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Версия на английском языке Zakir Ibrahimov: Potential of Karabakh, Eastern Zangazur opened new page for Azerbaijan’s mining industry
Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun potensialı Azərbaycanın dağ-mədən sənayesi üçün yeni səhifə açıb"

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