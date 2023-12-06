В Пираллахинском промпарке зарегистрирован новый резидент

ООО "Gen Pharma Caucasus Manufactoring Operations", получившее статус резидента в Пираллахинском промышленном парке, построит на территории промпарка фармацевтическое предприятие.

ООО "Gen Pharma Caucasus Manufactoring Operations", получившее статус резидента в Пираллахинском промышленном парке, построит на территории промпарка фармацевтическое предприятие.

Как сообщили Report в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики, на 7,8 гектарах промпарка фармкомпания будет производить 42 наименования лекарственных препаратов.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 59,3 млн манатов будет трудоустроено 165 человек. Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов коробок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества Азербайджанской инвестиционной компании и турецких компаний Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. и Sia Pharmaceuticals.

В Агентстве отметили, что число резидентов Пираллахинского промышленного парка достигло 6.