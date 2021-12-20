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В Пираллахинском промпарке турецкому холдингу предоставят территорию площадью 50 га

В Пираллахинском промпарке турецкому холдингу предоставят территорию площадью 50 га Турецкому холдингу "Demirören", желающему инвестировать в сферу продажи и производства фармацевтической продукции в Азербайджане, в Пираллахинском промышленном парке Минэкономики будет предоставлена территория площадью 50 гектаров.
Промышленность
20 декабря 2021 г. 18:46
В Пираллахинском промпарке турецкому холдингу предоставят территорию площадью 50 га

Турецкому холдингу "Demirören", желающему инвестировать в сферу продажи и производства фармацевтической продукции в Азербайджане, в Пираллахинском промышленном парке Минэкономики будет предоставлена территория площадью 50 гектаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В сообщении говорится, что в данном проекте примет участие принадлежащая министерству "Азербайджанская инвестиционная компания". В инвестиционном проекте отражена реализация совместных образовательных программ с местными университетами.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании по проекту был подписан 6 декабря текущего года.

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Версия на английском языке Turkish holding to get 50 ha of area in Pirallahi industrial park
Версия на азербайджанском языке Türkiyə holdinqinə Pirallahı Sənaye Parkında 50 hektar ərazi veriləcək

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