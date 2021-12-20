В Пираллахинском промпарке турецкому холдингу предоставят территорию площадью 50 га

Турецкому холдингу "Demirören", желающему инвестировать в сферу продажи и производства фармацевтической продукции в Азербайджане, в Пираллахинском промышленном парке Минэкономики будет предоставлена территория площадью 50 гектаров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
В сообщении говорится, что в данном проекте примет участие принадлежащая министерству "Азербайджанская инвестиционная компания". В инвестиционном проекте отражена реализация совместных образовательных программ с местными университетами.
Напомним, что Меморандум о взаимопонимании по проекту был подписан 6 декабря текущего года.