В Пираллахинском промпарке турецкому холдингу предоставят территорию площадью 50 га

Турецкому холдингу "Demirören", желающему инвестировать в сферу продажи и производства фармацевтической продукции в Азербайджане, в Пираллахинском промышленном парке Минэкономики будет предоставлена территория площадью 50 гектаров.

Турецкому холдингу "Demirören", желающему инвестировать в сферу продажи и производства фармацевтической продукции в Азербайджане, в Пираллахинском промышленном парке Минэкономики будет предоставлена территория площадью 50 гектаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В сообщении говорится, что в данном проекте примет участие принадлежащая министерству "Азербайджанская инвестиционная компания". В инвестиционном проекте отражена реализация совместных образовательных программ с местными университетами.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании по проекту был подписан 6 декабря текущего года.