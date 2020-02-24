Глава AzerGold: Работы по увеличению ресурсов месторождения "Човдар" завершены

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В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию участки "Агйохуш" и "Марах" на флангах месторождения "Човдар".

Как сообщает Report, об этом председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов заявил на пресс-конференции.

По его словам, ресурсный потенциал "Агйохуш" оценивается в 40 тыс. унций золота, запасы "Марах" будут уточнены в ходе дополнительных геологоразведочных работ: "На следующем этапе будут проведены работы по предварительной оценке состояния окружающей среды".

З. Ибрагимов рассказал, что в этом году будут продолжены разведка и исследование, чтобы дать старт добыче в северной части месторождения "Тюлаллар" в Гёйгёльском районе, потенциальные ресурсы которого оцениваются в 500 тыс. унций золота: "В южной части месторождения завершены дополнительные буровые работы, направленные на увеличение ресурсов. Во втором квартале этого года планируется завершить работы по оценке и подтверждению ресурсов, проведению металлургических испытаний и разработке плана рудника. Кроме того, подземная (сульфидная) фаза месторождения "Човдар" будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Доказанные запасы здесь по сульфидной фазе месторождения составляют 350 тыс. унций золота и 925 тыс. унций серебра. В настоящее время завершены дополнительные буровые работы по увеличению ресурсов, проводится оценка эффективности добычи".