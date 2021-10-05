Президент заложил фундамент промышленного парка в Восточно-Зангезурском экономическом районе

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент промышленного парка "Экономическая зона Аразская долина", который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о промышленном парке.

Было отмечено, что промышленный парк, который будет создан в Джебраильском районе, охватит территорию площадью 200 гектаров. Территория будет разделена на сельскохозяйственную, промышленную, социальную и техническую зоны. Здесь планируется создать логистический и торговый центр, складские комплексы, объекты оптовой и розничной продаж, парк большегрузных автомобилей, таможенный, автозаправочный пункты, пункты ремонта автомобилей и другой техники. В промышленном парке предусмотрено организовать предприятия по производству облицовочных и изоляционных материалов для строительства, различных лигатур, металлоконструкций. На территории парка также планируется создать предприятия по расфасовке сельскохозяйственной продукции, производству и переработке плодоовощных консервов, молочных и мясных продуктов, выпуску вин, кормов, удобрений, шелководческих предприятий, холодильные камеры, небольшие производственные и обслуживающие участки.

Поскольку рядом с промышленным парком нет населенного пункта, в социальной зоне будет построен контейнерный городок на 150 человек. В городке будут созданы офисные здания для управления и резидентов парка, жилые здания и обслуживающие объекты для административного состава, резидентов, инженеров и строителей, осуществляющих строительство, медицинский пункт, спортивная площадка и другая инфраструктура.

Реализация данного проекта придаст большой импульс реинтеграции потенциала региона в экономику страны, развитию местного производства, создаст дополнительные возможности для повышения занятости.

Следует отметить, что освобожденный от оккупации Джебраильский район богат такими полезными ископаемыми, как песок, гравий, пиленый камень, кирпичная глина, цементное сырье, гипс, известь и яшма. До оккупации основными отраслями экономики района были виноградарство, табаководство, животноводство и зерноводство. Кроме того, в районе действовали предприятия по откорму крупного рогатого скота, птицеводческие и шелководческие хозяйства, ковроткацкое предприятие, заводы по переработке винограда, хлебозаводы, предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники.