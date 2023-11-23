Китайская делегация посетила Сумгайытский химический промпарк

Делегация во главе с представителем Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Ван Вэйвэем посетила Сумгайытский химический промышленный парк.

Делегация во главе с представителем Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Ван Вэйвэем посетила Сумгайытский химический промышленный парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, состоялась встреча руководства Агентства с китайской делегацией. В рамках встречи были обсуждены возможности установления взаимовыгодных отношений в различных сферах экономики и промышленности, реализации совместных проектов, китайским компаниям было предложено воспользоваться имеющимися благоприятными бизнес-возможностями в промышленных зонах, особенно в промышленных парках, созданных на освобожденных от оккупации территориях.

Затем они ознакомились с проделанной в парке работой, а также с деятельностью ООО "Azərbaycan Vanhong Ceramics Co", специализирующегося на производстве керамической плитки и ООО "SOCAR Polymer", производящего полипропилен и полиэтилен высокой плотности.