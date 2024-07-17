İZİA: В Сумгайытский химический промпарк инвестировано более 5,5 млрд манатов

В Сумгайытском химическом промышленном парке, крупнейшем промышленном парке Южного Кавказа, статус резидента получили 40 предпринимательских субъектов с общим объемом инвестиций 6,2 млрд манатов.

В Сумгайытском химическом промышленном парке, крупнейшем промышленном парке Южного Кавказа, статус резидента получили 40 предпринимательских субъектов с общим объемом инвестиций 6,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом завотделом Агентства развития экономических зон (İZİA) Кямран Рагимли сказал журналистам в рамках медиатура в промпарк.

По его словам, до настоящего времени в промышленный парк инвестировано более 5,5 млрд манатов, создано около 6 800 постоянных рабочих мест.

Он добавил, что по проектам планируется дополнительно инвестировать в промпарк 554 млн манатов и создать более 2 200 рабочих мест.

К.Рагимли подчеркнул, что в первой половине этого года в Сумгайытском химическом промышленном парке было произведено продукции на сумму 1,3 млрд манатов, продукция на 455 млн манатов была направлена на экспорт.