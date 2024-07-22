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Из промзон Азербайджана реализована продукция на 13,5 млрд манатов

Из промзон Азербайджана реализована продукция на 13,5 млрд манатов До 1 июля этого года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на 13,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,4 млрд манатов была экспортирована.
Промышленность
22 июля 2024 г. 15:08
Из промзон Азербайджана реализована продукция на 13,5 млрд манатов

До 1 июля этого года в Азербайджане из промышленных зон реализована продукция на 13,5 млрд манатов, часть которой на сумму 4,4 млрд манатов была экспортирована.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики.

Согласно информации, по состоянию на I полугодие этого года на долю продаж пришлось 1,4 млрд манатов, а экспорта - 0,5 млрд манатов.

Производимая в промышленных зонах продукция экспортировалась более чем в 70 стран.

На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах присвоен 151 субъекту предпринимательства с общей стоимостью инвестиций в 8 млрд манатов. Предприниматели инвестировали в промзоны 6,8 млрд манатов и создали более 10 500 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по существующим проектам в промышленные зоны планируется дополнительно инвестировать 1 млрд манатов и создать более 7 100 новых рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sənaye zonalarından indiyə qədər 13,5 milyard manatlıq məhsul satılıb

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